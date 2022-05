Dois mortos e três feridos num despiste em Santa Maria da Feira 

Duas pessoas morreram e três outras ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido, na madrugada deste sábado, em Santa Maria da Feira.

Um despiste de uma viatura ligeira na via de ligação da zona industrial de Lourosa a São João de Ver estará na origem deste acidente, que resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas (uma com ferimentos graves e duas com ferimentos ligeiros).

Estiveram no local os bombeiros de Lourosa e da Feira e a VMER.

A GNR, através do núcleo de investigação de crimes de acidentes de viação, tomou conta da ocorrência.