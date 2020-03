Dono de bar explica festa do Coronavírus e justifica presença de ambulância

Salomão Rodrigues Hoje às 15:19 Facebook

O proprietário do Esplanada & Bar 75, na Feira, que promoveu uma festa tendo como tema o coronavírus, admitiu que se tratou de uma "estratégia de Marketing", que teve como objetivo "sensibilizar" a clientela para o problema.

A festa, promovida no passado dia 7 de março neste bar da freguesia de Vila Maior, tornou-se alvo de milhares de comentários nas redes sociais, a maioria criticando a iniciativa.

"Quisemos sensibilizar os clientes para o problema e dar folhetos informativos com as precauções que deveriam ter e oferecemos máscaras aos que participaram", explicou Raúl Guedes, proprietário do Esplanada & Bar 75.

Adianta que "não houve intenção de brincar com a situação", mas admite que houve uma estratégia de "marketing" em relação ao evento. "Antes de programar a festa sabíamos que íamos ser criticados, mas foi uma decisão tomada por todo o staff".

A chamada para a ambulância da Cruz Vermelha

Já sobre a chamada de uma ambulância da Cruz Vermelha de Sanguedo ao local da festa, garante que a mesma foi para prestar assistência a uma cliente.

"O namorado de uma cliente que se sentiu mal chamou a ambulância. Tiramos uma fotografia da ambulância que o gestor da nossa pagina [da rede social] caiu no erro de publicar. Foi um lapso nosso", lamentou o proprietário do Esplanada & Bar 75.

Apesar da polémica, Raúl Guedes garante que, "se não houvesse ainda nenhum caso confirmado na Feira, faria novamente a festa", em referência ao caso de uma jovem de 17 anos que terá contraído a doença através de colegas assintomáticos que fizeram uma visita a Itália.

"Quisemos sensibilizar os nossos clientes como prevenir a doença ", reiterou.