Duas estudantes atropeladas na Feira

Duas estudantes de 15 anos foram atropeladas por um carro, esta quarta-feira à tarde, na Feira, quando atravessavam a passadeira.

O atropelamento ocorreu na Avenida 5 de Outubro, junto ao hipermercado E.Leclerc, quando as jovens se encontrariam na passadeira.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros da Feira e transportadas para o Hospital S. Sebastião. "As meninas estavam na passadeira e a mulher bateu-lhes com o carro", garantiu, uma testemunha, ao JN.

A PSP tomou conta da ocorrência.