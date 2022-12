Duas mulheres feridas em acidente com ambulância na Feira

Duas mulheres ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido ao final da tarde desta sexta-feira, na Feira.

As vítimas, de 40 e 60 anos, sofreram ferimentos em consequência de um acidente entre uma viatura ligeira e uma ambulância de transporte de doentes não urgentes da empresa "Força de Viver". As viaturas circulavam na A1, em Espargo, sentido norte/sul.

Uma das mulheres estava a ser transportada na ambulância quando sofreu os ferimentos.

Foram assistidas no local pelos bombeiros de Lourosa e transportadas para o hospital S. Sebastião, na Feira.

Militares do destacamento de trânsito da GNR tomaram conta da ocorrência e investigam as causas do acidente.