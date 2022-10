Dupla em fuga à GNR provoca acidente com três feridos na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 15:01, atualizado às 15:08 Facebook

Dois homens que fugiam à GNR numa viatura furtada, ao início da tarde deste sábado, em Lourosa, Santa Maria da Feira, provocaram um acidente que resultou em três feridos, na Estrada Nacional 1. Autoridades conseguiram deter os dois fugitivos.

Suspeitos furtaram a carrinha de Manuel Gomes Foto: Salomão Rodrigues/JN

Os suspeitos do crime furtaram uma carrinha de caixa aberta, quando o proprietário se encontrava na loja de conveniência do posto de combustível da Cepsa, em Lourosa. "Quando estava a tomar café, vieram dizer-me que estavam a mexer na minha carrinha. Vim para fora e eles já estavam a arrancar com ela", contou ao JN, Manuel Gomes, que encetou uma perseguição aos homens no carro de um amigo.

"Conseguimos ficar de frente com carrinha, mas eles voltaram a fugir e ainda bateram no carro do meu colega", explicou. Após ter detetado o carro furtado em circulação, a GNR deu ordem de paragem, mas o condutor optou por fugir às autoridades. Durante a perseguição que se seguiu, já na Estrada Nacional 1, o duo fugitivo envolveu-se num acidente com três viaturas e que provocou três feridos.

Com a carrinha imobilizada em consequência do acidente, os dois homens acabariam por abandonar a viatura, mas foram detidos após nova perseguição da GNR.