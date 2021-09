Eduardo Cavaco lança livro autobiográfico

Salomão Rodrigues Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

"Palavra de Honra", assim se designa o livro autobiográfico recentemente lançado por Eduardo Cavaco. O reconhecido empresário de Santa Maria da Feira, com inúmeros contributos no associativismo, desporto, política e gestão percorre alguns dos momentos mais significativos da sua singular história de vida.

Uma obra justificada pelo "amor à terra" deste feirense que, para além da gestão das empresas, deu o seu contributo ocupando lugares de relevo em instituições como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Feira, Clube Desportivo Feirense, Sociedade Columbófila de Santa Maria da Feira, Comissão de Vigilância do Castelo, Rotary, Confraria da Fogaça, entre outras.

O livro junta à narrativa dos momentos mais marcantes do empresário, fotos e testemunhos daqueles que com ele conviveram e fizeram parte do seu ainda ativo percurso de vida.