Educadora de infância com Covid-19 origina encerramento de escola em S. João de Ver

Uma educadora de infância com resultado positivo por infeção de Covid-19 originou o encerramento da Escola da Fonte Seca (EB1 J1), em S. João de Ver, Feira, esta segunda-feira. As aulas do primeiro ciclo devem ser retomadas amanhã.

Para além da educadora de infância, outras sete pessoas, entre professores, educadores e auxiliares, encontram-se em casa, em quarentena, aguardando a realização dos exames e respetivos resultados.

Após a confirmação do resultado positivo, na passada sexta-feira, a escola foi encerrada e os pais dos alunos informados que não haveria aulas nesta segunda-feira. A interrupção das aulas não se deveu a qualquer medida preventiva, mas ao facto de não haver, no imediato, quem substituísse os educadores e professores que se encontravam em quarentena.

Contudo, está previsto o regresso das aulas para as turmas dos alunos do primeiro ciclo amanhã, já que foi possível substituir os professores em causa e a Câmara Municipal da Feira disponibilizou dois assistentes operacionais. Continuará encerrado o jardim-de-infância.

A professora com infeção pelo coronavírus contou, ao JN, que teve os primeiros sintomas na passada terça-feira, ao final do dia. "Ainda pensei que era o cansaço, porque tive um dia com muito trabalho". "Mas fiquei pior na madrugada de quarta-feira, com sintomas de uma gripe forte".

No dia seguinte já não foi trabalhar e contactou a Linha Saúde 24. Teste realizado na quinta-feira e o resultado conhecido um dia depois, acabaria por confirmar a infeção.

Recorda que não chegou a lidar com os utentes do jardim-de-infância. "Estava na escola a preparar o ano letivo e os meninos estavam a cargo das assistentes operacionais", precisou.

Os colegas com quem conviveu durante todo o dia foram para casa por precaução. A Educadora de infância ainda teve uma reunião com os pais, ao final da tarde de terça-feira, mas todas as medidas de prevenção terão sido tomadas, como o distanciamento e uso obrigatório de máscara.