Empresas suspeitas de poluírem rio Uíma fiscalizadas

Três empresas situadas na bacia hidrográfica do rio Uíma, sobre as quais há suspeita de estarem ligadas aos focos de poluição, em Fiães, Santa Maria da Feira, foram alvo de vistoria por parte de várias entidades, esta quinta-feira.

A Câmara Municipal da Feira esclarece que, no seguimento de denúncias vindas a público, que apontam para descargas ilegais de efluentes industriais no rio Uíma, acompanhou "três vistorias a empresas situadas na bacia hidrográfica do rio Uíma, suspeitas de serem responsáveis pelas referidas descargas".

Coordenadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade responsável pela fiscalização e gestão dos recursos hídricos, "as três vistorias foram solicitadas à APA, com caráter de urgência, pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e acompanhadas em permanência pelo vereador responsável pela pasta do Ambiente, Mário Jorge Reis".

Nas vistorias estiveram envolvidas outras entidades como o SEPNA da GNR da Feira e Indaqua.

Rio Uíma Foto: Salomão Rodrigues/JN