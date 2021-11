Escaramuças entre utentes leva GNR até centro de vacinação em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:21 Facebook

A GNR foi chamada, esta segunda-feira à tarde, ao Centro de Vacinação contra a covid-19, em Lamas, no concelho de Santa Maria da Feira, devido a escaramuças entre utentes que se aglomeraram à entrada e que se queixam das condições de acesso ao serviço.

Foram muitos os protestos junto ao centro de vacinação, instalado no Auditório de Santa Maria de Lamas. A concentração de utentes com marcação e outros no regime de Casa Aberta resultou num aglomerado de pessoas que acabaram por se desentender.

Durante a tarde, os utentes aguardavam a sua vez sem qualquer distância mínima de segurança. A GNR foi chamada ao local, conseguindo acalmar a situação.

"Isto foi um pandemônio. Ninguém se entendia e foi preciso chamar a GNR garantiu, ao JN, um dos utentes. "Estive quase duas horas ao frio para ser atendido. Isto aqui não tem capacidade para tanta procura", referiu outro utente.

A mesma fonte recorda que " no Europarque [onde funcionou o centro de vacinação ] havia condições muito melhores". Segundo apurou o JN o Centro no Europarque deverá ser reativado na próxima quarta-feira.

O JN tentou recolher informação no Centro de Vacinação, mas foi informado que não havia, de momento, ninguém disponível para falar sobre a situação.