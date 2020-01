Salomão Rodrigues Hoje às 15:19 Facebook

Os alunos da Escola Primária da Feira (EB1) foram retirados das salas de aula, na tarde desta segunda-feira, devido a um pequeno incêndio que deflagrou na cozinha, com origem num microondas.

As crianças, que nunca estiveram em perigo, foram colocadas por precaução no pátio do estabelecimento de ensino, enquanto os bombeiros da Feira procederam à resolução daquele pequeno foco de incêndio. Entretanto os alunos já regressaram às salas de aula.

A PSP e Proteção Civil estiveram no local.