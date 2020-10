Está a nascer uma associação para defesa de serviços públicos em Terras de Santa Maria

Salomão Rodrigues Hoje às 16:08 Facebook

Um grupo de cidadãos está a preparar uma nova associação para a defesa dos serviços públicos dos concelhos de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Santa Maria da Feira.

De acordo com um elemento do grupo que prepara este projeto "embrionário", a nova associação tem por base as preocupações dos cidadãos destes três concelhos em relação a vários serviços atualmente atribuídos a privados, como o abastecimento de água, saneamento e, entre outros, o estacionamento.

Os elementos, que ainda preparam os estatutos, serão defensores da remunicipalização destes serviços básicos.

Embora ainda não esteja formalmente constituída, vários promotores da futura associação marcarão já presença no protesto da população oliveirense, marcado para as 18.30 horas de amanhã, em frente à Câmara Municipal.

A remunicipalização do abastecimento de água pública neste concelho, a redução do preço cobrado e a exigência de um serviço "com melhor qualidade" são algumas das reivindicações dos contestatários em torno do "Movimento Água Acessível Para Todos os Oliveirenses".