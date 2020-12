Europarque disponível para vacinação em massa da população

Salomão Rodrigues Hoje às 11:17 Facebook

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira colocou à disposição das entidades de saúde o Europarque para possível centro de vacinação em grande escala contra a covid-19. O primeiro profissional de saúde do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV) foi vacinado esta manhã.

"Conversámos com o ACES Feira/Arouca [agrupamento de centros de saúde] e estamos disponíveis para ceder um conjunto de salas do Europarque para uma vacinação em massa da população", revelou o presidente da Câmara Municipal da Feira.

Emídio Sousa diz estar "disponível e a preparar o espaço de maneira a permitir esta vacinação. A intenção já foi transmitida à ARS Norte, aguardando-se agora uma resposta. "Como ainda não há um número grande de vacinas, eles [Administração Regional de Saúde do Norte] ainda não precisam do espaço, mas esta é a nossa disponibilidade", precisou.

Os profissionais de saúde do CHEDV começaram a ser vacinas esta terça-feira. "Sinto-me bem e confiante, na esperança que a vacina seja o sinal para nós melhorarmos a nossa condição no futuro, como espera toda a população e os profissionais de saúde", afirmou a enfermeira Sandra Silva, a primeira a receber a vacina.

A trabalhar no serviço de Medicina Interna, diz que "têm sido meses difíceis, mas os profissionais de saúde têm estado à altura e esperamos que tudo vá melhorar nos próximos meses". "Não podemos baixar a guarda, mas esta é a luz ao fundo do túnel que tanto ansiávamos", referiu.

A vacina fica, para já, disponível a 595 profissionais, de um total de 1900 trabalhadores do CHEDV.

De acordo com um inquérito promovido pela administração, 97% dos elementos deste centro hospitalar mostraram interesse em tomar a vacina.

"Somos das unidades hospitalares do Norte que mais têm sido fustigadas com este problema [covid-19]. Nesta segunda fase, chegámos a ter mais de 150 doentes internados e tem sido muito duro e difícil para esta gente que está no terreno", lembrou Miguel Paiva, presidente do conselho de administração do CHEDV.