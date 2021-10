Faleceu com 109 anos o outro irmão centenário da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 15:50 Facebook

Faleceu, ao final do dia de sexta-feira, Alberto Andrade, de 109 anos, um dos irmãos centenários de São Miguel do Souto, em Santa Maria da Feira.

Em comunicado, a Câmara Municipal dá a conhecer a morte e expressa sentidas condolências à família enlutada que, a 29 de junho deste ano, já havia sofrido a perda do irmão Albano Andrade, de 111 anos, "com quem Alberto Andrade partilhou uma longa vida, marcada pela cumplicidade e união familiar".

Os dois irmãos eram reconhecidos pelo Guiness World of Records, em 2019, como os mais velhos do mundo.

"Irmãos com idade cumulativa de 216 anos são os mais velhos do mundo", adiantava o Guiness World of Records.

Albano Andrade nasceu a 14 de dezembro de 1909 e Alberto a 2 de dezembro de 1911. Afirmavam que o truque para uma vida longa é "não comer demais" nem exagerar em bebidas alcoólicas. "Portem-se bem!" foi a mensagem que deixaram aos seguidores do Guiness, em 2019.

A autarquia lembra que, pelo simbolismo das suas idades, Albano Andrade e Alberto Andrade "foram os primeiros idosos do concelho a serem visitados no âmbito da iniciativa da Câmara Municipal Café com os Avós, a 13 de março de 2018, tinham na altura 108 e 106 anos, respetivamente".

A 6 fevereiro deste ano, os irmãos centenários foram agraciados com um voto de louvor aprovado em Assembleia Municipal.

O funeral de Alberto Andrade realiza-se na segunda-feira, às 16 horas, na capela de São Miguel de Souto, em Santa Maria da Feira