Falha de rede informática no Hospital S. Sebastião obriga a reagendar consultas

O sistema de rede informática do Hospital S. Sebastião, na Feira, está, desde ontem, com intermitências no funcionamento obrigando a que algumas consultas externas fossem reagendadas. Os serviços Partilhados do Ministério da Saúde deslocaram-se à unidade hospitalar para resolver o problema.

As falhas de comunicação do sistema informático sentiram-se ontem e hoje, com alternâncias de períodos de funcionamento pleno e outros sem qualquer acesso possível.

Em consequência, a admissão de doentes ao Serviço de Urgência acabou por registar algum atraso no atendimento, que já que todo o procedimento teve que ser executado de forma manual.

No entanto, foi no Serviço de Consultas Externas que o problema foi mais notado. Algumas consultas foram realizadas, já que o acesso a radiografias e outros meios de diagnostico estiveram disponíveis. Mas outras, onde o acesso à rede informática era considerado imprescindível para recolha de outro tipo de elementos, foram adiadas com posterior reagendamento.

"As avaliações estão a ser todas feitas manualmente e estamos a reagendar novas datas com os utentes para as consultas que não são possíveis de efetuar", explicou, ao JN, fonte do Hospital da Feira.

A área administraria foi igualmente afetada por esta falha no sistema que estava a ser alvo de intervenção por parte de uma empresa espacializada.

Também elementos dos serviços Partilhados do Ministério da Saúde deslocaram-se ao S. Sebastião para o necessário apoio na resolução do problema.