Família infetada dorme no chão e no guarda-fatos

Uma família composta por nove pessoas, seis das quais infetadas por covid-19, está a viver no mesmo apartamento, um T2, em Santa Maria da Feira, sem poder cumprir as regras de distanciamento, a dormir no chão e até em guarda-fatos.

Entre os membros da família encontram-se dois bebés e uma criança. A situação de habitabilidade, que já não era fácil antes da pandemia, veio agora agravar-se.

Há muitos meses que o chão da sala é a cama improvisada de Sara Gomes, 29 anos, do marido e dos dois filhos, um de 19 meses e outro de 11 anos. Há cerca de dois anos, quando o casal e as crianças foram alvo de despejo, mudaram-se para casa dos pais de Sara, que também dão teto a outra filha, ao marido e à neta de 10 anos. Com tantas pessoas na habitação, torna-se impossível respeitar as regras de isolamento devido à infeção de covid-19.