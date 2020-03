Fechados há sete horas em centro de saúde da Feira à espera da linha SNS24

Salomão Rodrigues Ontem às 22:38 Facebook

Dez pessoas estiveram fechadas mais de sete horas na unidade de saúde da freguesia de Vila Maior, Santa Maria da Feira, devido a suspeita de infeção por Covid-19.

O caso foi despoletado após a receção de uma jovem que chegou às instalações com sintomas característicos do Covid-19.

A médica que a assistiu mandou encerrar de imediato as instalações, tendo ficado no interior todas as pessoas que ali se encontravam, desde às 15 horas. Às 22 horas desta quinta-feira, a linha de apoio médico atendeu a profissional de saúde, a quem foi aconselhado que retirasse os outros dez utentes da unidade.

No local, permaneceram apenas a médica, uma enfermeira e a jovem suspeita de ter coronavírus, que ainda aguardam por indicações da linha de Saúde 24.