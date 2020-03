Fechou restaurante e distribuiu alimentos por empregados e clientes

Salomão Rodrigues Hoje às 20:04 Facebook

Virgílio Valente, chefe e dono do "Meu Restaurante", em Santa Maria de Lamas, Feira, teve um gesto solidário e de altruísmo que está a merecer o reconhecimento dos clientes e população local. Por causa do Covid-19 decidiu fechar o restaurante, mas antes de encerrar distribuiu todo o "stock" de alimentos pelos funcionários e até clientela.

"Anunciei aos meus colaboradores que íamos encerrar por tempo indeterminado e que estaríamos juntos para o que der e vier", afirmou o proprietário do restaurante que não se ficou pelas palavras.

Os quatro colaboradores receberam embalagens de água, arroz, massa, carne, cebolas, batatas e legumes, entre outros alimentos.

Juntou, ainda, as refeições que sobraram do almoço deste domingo: bacalhau, vitela e lombo.

"Entreguei comida aos meus funcionários para que não tenham de sair de casa durante uma semana", sublinhou.

Virgílio Valente garante, ainda, que vai assegurar os salários, "até que voltemos em força". "Estivemos todos juntos ao longo de dez anos e assim nos vamos manter", explicou.

A distribuição de alimentos completou ainda os últimos clientes do restaurante com o chefe a reforçar as doses e a juntar, ainda, produtos alimentares como, por exemplo, cebolas.

Mas a disponibilidade do proprietário não se ficou por aqui. "Já contactei os Vicentinos de São Paulo [instituição local de solidariedade social] para me ligarem se for preciso fazer alguma sopa ou sandes que vou entregar a quem não possa sair de casa".

Confessa que a decisão de fechar o restaurante "foi difícil, mas acertada". "Tenho família em casa e quero também zelar pelas famílias dos que trabalham comigo e proteger ao mesmo tempo os meus clientes".

Por último deixou um apelo: "Quem puder, não espere mais tempo para fechar os estabelecimentos. Será melhor encerrar agora do que no futuro depois de ter sido contaminado ou ter contaminado alguém".