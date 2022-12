Feira elege a mais "Jovem Autarca" de sempre

Inês Santos tem apenas 13 anos e foi eleita "Jovem Autarca" de Santa Maria da Feira para o mandato 2022/2023, sendo a mais nova "presidente" das nove edições deste projeto municipal de cidadania ativa.

Aluna do 8º ano na Escola Básica de Argoncilhe e residente na freguesia de Mozelos, a jovem arrecadou 686 votos, num ato eleitoral que registou uma taxa de participação de cerca de 84% , sendo a mais votada entre os 16 candidatos.

A autarquia informa que, do seu manifesto de candidatura, consta a criação de uma "Biblioteca de Brinquedos", onde as famílias possam doar e requisitar brinquedos, perspetivando a criação de mais momentos lúdicos em contexto familiar. A realização de um festival de acesso gratuito para todos os jovens e de uma semana intercultural para promoção da língua inglesa são outras propostas apresentadas durante a campanha eleitoral.

Ao seu lado na liderança, Inês Santos terá mais duas jovens autarcas. Com 471 votos, Letícia Moutinho foi eleita primeira vereadora e terá poder de representação da Jovem Autarca. A segunda vereadora, Beatriz Soares, foi eleita com 397 votos. No entanto, os restantes 13 candidatos terão a oportunidade de integrar a equipa de trabalho, que tem um orçamento de 10 mil euros para gerir até dezembro de 2023.

"Este é o projeto que me é mais querido desde que estou na Câmara", afirmou o presidente da Autarquia, Emídio Sousa, na sessão de apresentação pública dos resultados às eleições e instalação do Jovem Autarca, realizada a 1 de dezembro, no Europarque.

O autarca destacou, ainda, os impactos positivos deste projeto na "evolução, crescimento e capacitação dos jovens em matéria de comunicação, da perceção do trabalho em comunidade e do grau de responsabilidade dos decisores políticos".

Emídio Sousa lembrou que "as mulheres estão claramente a assumir a liderança, o que atesta as suas capacidades e competência".

De um total de 5 786 eleitores, participaram nesta votação 4 849 alunos, sendo a taxa de participação de 83,81% e a taxa de abstenção de 16,19 por cento.

Foi em 2014 que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira lançou o projeto de cidadania ativa Jovem Autarca, "pioneiro no país e mais tarde replicado noutros municípios, com o intuito de dar voz aos jovens do concelho, valorizar as suas opiniões, incitar a sua participação na vida local e responsabilizá-los para a gestão rigorosa de um orçamento anual de 10 mil euros".