Feira prepara simulacro de incêndio com 200 operacionais

Cerca de 200 agentes de proteção civil do distrito de Aveiro vão levar a efeito um simulacro de incêndio rural, no sábado, em Santa Maria da Feira. O exercício de grande dimensão inclui a evacuação da população de uma aldeia.

O simulacro, a decorrer nas freguesias de Canedo e Louredo, vai servir para aferir da capacidade de resposta integrada dos serviços municipais e agentes de proteção civil perante ocorrências em simultâneo.

Ao JN, o vereador da Proteção Municipal, Vítor Marques, explica que o exercício se realiza na maior mancha florestal do concelho, partindo do cenário de um incêndio de grandes dimensões que ocorre no lugar do Inha, em Canedo e que propagava rapidamente para Parada, em Louredo.

Para além do combate às chamas, irá ser testado o apoio às populações, integradas no "Aldeia Segura". Serão evacuados habitantes de Parada e de Rebordelo, duas aldeias com risco de incêndio muito elevado.

A população será concentrada nos locais definidos de refúgio, estando também prevista a retirada de pessoas com mobilidade reduzida.

Cerca de 16 pessoas com essas limitações, em Rebordelo, vão ser transportadas para a Escola EB 2,3 de Canedo.

Contudo, a organização vai recorrer, em alguns casos, a voluntários que vão "substituir" alguns dos cidadãos com mobilidade reduzida, evitando a estes moradores situações de stress e outras, consideradas desnecessárias.

Vítor Marques adianta, ainda, que vão também acrescentar ao cenário o capotamento de um veículo com três pessoas no seu interior e a simulação de um cidadão desaparecido em Rebordelo que, ao fugir do incêndio caiu numa rabina.

"Estamos a fazer o nosso dever. Testamos de forma preventiva os meios para uma situação que pode ser real e de forma a operacionalizar uma futura intervenção".

O autarca afirma que foi já anunciado à população o simulacro, lembrando que podem ocorrer alguns cortes de estradas e outros constrangimentos.

Hora: das 13 horas às 19 horas

Localidades envolvidas: Inha / Rebordelo [Canedo] e Parada [Louredo]

Posto de Comando: parque de estacionamento junto à Igreja do Vale

Condicionamento de trânsito: durante o período do exercício [gestão da GNR]

Contacto [informação/esclarecimentos]: 800 207 708