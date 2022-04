Feira recria Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém

Aquele que promete ser um dos episódios mais emotivos das celebrações da Semana Santa, em Santa Maria da Feira, ocorre, no domingo, pelas 15.30 horas, com a recriação da "Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém".

Dezenas de figurantes, a que habitualmente de juntam centenas de fiéis, prometem reviver um dos momentos mais marcantes da vida de Cristo.

Após dois anos de interregno devido à pandemia, caberá, mais uma vez, ao Grupo Gólgota recriar esta passagem bíblica que se divide em cinco quadros e que se inicia com "Jesus em Betfagé", recriado nos Jardins do Convento dos Loios e que marca o início da peregrinação de Jesus.

"Jesus e as crianças de Jerusalém", em frente à entrada principal da Câmara Municipal, na Praça da República, "Jesus é Filho de Deus!", no lugar do Montinho, "As lágrimas de Jesus, ao ver Jerusalém", representado junto ao edifício Além do Rego e a chegada de Jesus à Igreja dos Missionários Passionistas de Santa Maria da Feira, onde ocorre "Jesus no templo de Jerusalém", são os cinco quadros a serem recriados.

A organização recorda que esta procissão se faz desde a antiguidade. Os fiéis participam na mesma levando ramos de oliveira e de outras árvores, benzidos no início da procissão e recriação festiva, "assinalando assim o dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e as multidões saíram para recebê-lo, colocando diante dele os seus mantos e ramos de palmeiras".

Na quarta-feira pelas 21.30 horas, no Castelo da Feira, ocorre a Recriação da Última Ceia, Getsémani e Sinédrio, a cargo do Grupo Gólgota, que acontecerá, pela primeira vez, no interior do Castelo de Santa Maria da Feira, "aproveitando a envolvência deste monumento, ex-libris da cidade, para recriar os últimos momentos da vida de Jesus com profunda intimidade e interioridade".

A "Última Ceia com os seus Discípulos" é o ponto de partida para o prelúdio da "Agonia no Jardim das Oliveiras" e a "Prisão de Jesus" que o conduzirá ao "Tribunal Judaico, o Sinédrio", onde será julgado e declarado culpado de blasfémia.

PUB

O programa da 25.ª Semana Santa de Santa Maria da Feira conta, ainda, com diversas iniciativas até ao próximo dia 24.