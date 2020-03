Feira regista primeiro óbito por Covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 16:54 Facebook

A Feira registou, na manhã deste sábado, a primeira vítima mortal pelo Covid-19. Trata-se de um homem de 71 anos, natural de Travanca.

A vítima tinha já estado internada no Hospital S. Sebastião, Feira, há cerca de três semanas, com uma infeção pulmonar, da qual viria a recuperar parcialmente. Contudo, o estado de saúde agravou-se, vindo o óbito a ser decretado, este sábado, no Hospital.

Era pessoa muito conhecida na freguesia e estimada pela população local. Trabalhava juntamente com dois filhos na construção civil.

Os restantes elementos da família encontram-se em quarentena, mas sem sintomas.