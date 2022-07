Feira requalifica parque infantil com inspiração medieval

Foi com estruturas inspiradas na temática medieval que o emblemático Parque Infantil do Castelo, em Santa Maria da Feira, foi requalificado. A obra, inaugurada esta sexta-feira, custou 81 mil euros à Autarquia e faz parte de um investimento municipal global de 530 mil euros para os 48 parques infantis do concelho.

Desafiados pelo Município, foram os alunos das escolas públicas do 1.º ciclo que escolheram as novas estruturas e equipamentos. A proposta mais votada pelas crianças, e agora implementada, contempla três estruturas multifunções inspiradas na temática medieval.

A maior é composta por três plataformas e reúne vários divertimentos: duas torres cobertas, dois escorregas, uma rede para trepar, parede de escalada, descida de bombeiros e jogo do galo. Outra das estruturas tem a forma de uma embarcação, composta por um escorrega, uma rede para trepar, uma ponte de cordas e descida de bombeiros. Já a terceira é um equipamento compacto, em forma de pequena embarcação, composto por duas plataformas, um escorrega e uma escada em arco.

O projeto contemplou ainda a instalação de duas molas em figura de cavalo e dois baloiços, novo piso e trabalhos de pintura.

Uma das obras mais profundas

O presidente da Câmara, Emídio Sousa, visitou o requalificado parque infantil, que reabriu esta sexta-feira a poucos dias do arranque da 25.ª edição da Viagem Medieval, sendo uma das obras mais profundas do plano de requalificação de parques infantis em espaço público que a autarquia tem em curso por todo o concelho.

"Há muito que as crianças e famílias de Santa Maria da Feira reclamavam e ansiavam pela requalificação deste espaço de recreio e lazer de excelência na encosta do nosso castelo", sublinhou Emídio Sousa, lembrando as 29 intervenções em parques infantis já concluídas.

"Estamos num parque infantil certificado, que cumpre todas as normas de segurança nacionais e europeias, pensado para uma utilização intensa ao longo de todo o ano e que não esqueceu a ligação ao nosso evento cultural de referência, a Viagem Medieval, com a presença de elementos inspirados na temática medieval", explicou o autarca, acompanhado pelo vereador do Desporto, Mário Jorge.