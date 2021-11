Feira torna-se membro da Rede de Cidades Criativas da UNESCO

Salomão Rodrigues Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Santa Maria da Feira passou a integrar a Rede de Cidades Criativas da UNESCO na área da Gastronomia e passou a fazer parte de uma das 13 cidades criativas nesta categoria.

A candidatura de Santa Maria da Feira, aprovada esta segunda-feira, contou com as parcerias com a Faculdade de Ciências da Nutrição, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Associação para a Promoção da Gastronomia (AGAVI), a Santa Casa da Misericórdia da Feira e a Rosto Solidário (ONG).

A autarquia esclarece que estas entidades vão apoiar a implementação do plano de ação, assente em seis eixos estratégicos: educação alimentar e nutricional; investigação do património gastronómico; formação e capacitação de profissionais e amadores; fomento de parcerias entre diferentes áreas criativas; cooperação em eventos e intercâmbios internacionais; e comunicação e sensibilização.

O plano será concretizado em três ações nacionais concretas: Programa Concelhio de Comida Saudável e Sustentável; Hub de Investigação, Salvaguarda, Proteção e Transmissão do Património Gastronómico; e Filme Documental sobre o pão doce de Santa Maria da Feira.

A estas juntam-se, ainda, três ações internacionais a realizar: Conferência Internacional "Food 4 Thought", em 2025; Programa de Intercâmbios "Diversity FOOD"; e TemperART - Open Call Internacional para Residências Artísticas.

"A chancela UNESCO é, sem dúvida, uma mais-valia que vem reforçar o reconhecimento, a afirmação e a solidez de um projeto que já tínhamos incluído na nossa estratégia municipal de valorização do património gastronómico", afirma o presidente da Câmara, Emídio Sousa.

O autarca adianta que a gastronomia, "associada à nossa experiência de mais de duas décadas na área da cultura e criatividade, tem um enorme potencial na promoção do destino Santa Maria da Feira e na revitalização do setor do Turismo, um dos mais fustigados pela pandemia".



Já o vereador do Pelouro da Cultura, Educação, Turismo e Juventude, Gil Ferreira, explica que o programa estratégico da candidatura "pretende promover uma mudança de atitudes na sociedade, no entrecruzamento das dimensões saúde e alimentação, tendo como âncora os valores da sustentabilidade e da autenticidade".

PUB

No total, foram 49 as cidades que aderiram à Rede de Cidades Criativas da UNESCO em 2021.

Para além de Santa Maria da Feira, também a Covilhã foi designada Cidade Criativa da UNESCO, na área do Design.