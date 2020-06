Feira Viva recorre à Câmara e a empréstimo para enfrentar crise financeira

Salomão Rodrigues Hoje às 18:42 Facebook

A Câmara de Santa Maria da Feira decidiu atribuir mais 848 mil euros à Feira Viva e avalizar um empréstimo de 1,2 milhões que a empresa municipal pretende contrair para ultrapassar dificuldades financeiras.

A necessidade de injetar mais dinheiro e o empréstimo são justificados com a covid-19, mas os vereadores socialistas dizem que os problemas financeiros da empresa são anteriores à pandemia.

O Executivo aprovou, com os votos favoráveis da maioria PSD e contra do PS, a atribuição de 848 mil euros à Feira Viva para esta fazer frente as atuais dificuldades financeiras.

A quantia é concedida depois da Câmara, liderada por Emídio Sousa, já ter atribuído uma verba de quase dois milhões de euros relativos ao contrato programa para 2020 e ter coberto os prejuízos da empresa, em 2019, no valor de 249 mil euros.

O novo aditamento é justificado com o facto da pandemia de covid-19 ter originado o encerramento de vários equipamentos sob responsabilidade da empresa, como as piscinas, o Parque Ornitológico e o Europarque.

Muitas das atividades, como a Viagem Medieval, também foram canceladas, perdendo-se assim fontes de receita habituais.

As mesmas justificações são avançadas pela administração da Feira Viva para o empréstimo de 1,2 milhões que irá contrair e para o qual precisava do aval da Autarquia.

Neste ponto, a Feira Viva justifica, ainda, que é necessário pagar atempadamente a fornecedores.

O presidente da Câmara lembra que "66% do orçamento da empresa são receitas próprias". "Está há meses sem eventos e sem receitas, mantendo-se os encargos fixos", explicou Emídio Sousa, referindo que parte dos 848 mil euros são, por exemplo, para pagar salários.

Em relação ao empréstimo, "a Feira Viva decidiu pagar tudo o que deve aos fornecedores. É um incentivo à economia e ajuda à tesouraria das empresas".

Ao JN, o vereador socialista Délio Carquejo diz que ficou por saber qual o valor real das dívidas a fornecedores e há quanto tempo existem estas dívidas.

Considera que os atrasos de pagamentos "remontam a um tempo muito anterior à atual pandemia de covid-19". "Isto significa que não há lugar para o justificativo argumentado de que esta situação é excecional", disse.

Délio Carquejo afirma que o empréstimo destina-se a "tapar mais um dos buracos da empresa municipal". "Os prejuízos da Feira Viva são regulares e anuais", sentenciou.