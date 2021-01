Fogaceiras escolhidas para cumprir tradição

Adriana Castro Hoje às 17:39 Facebook

Serão 31 as meninas que, em representação das freguesias de Santa Maria da Feira, vão participar na Missa Solene e na Benção das Fogaças no próximo dia 20.

O voto ao mártir S. Sebastião será, este ano, cumprido centrado na cerimónia religiosa, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19. Também por isso ainda não são conhecidos os horários das cerimónias, estando a Autarquia a aguardar pelo anúncio de novas medidas.

O sorteio de seleção das meninas fogaceiras decorreu na manhã desta sexta-feira, no Imaginarius Centro de Criação, na Rua Joana Forjaz Pereira, em Santa Maria da Feira.

No total, inscreveram-se 129 meninas de todo o concelho de Santa Maria da Feira, à exceção da freguesia de Guisande. Para que também esta freguesia esteja representada nesta festa secular, a Autarquia irá reabrir as inscrições apenas para esta freguesia, entre 11 a 14 de janeiro (plataforma encerra automaticamente às 23.59 horas), nos mesmos moldes, em formulário próprio, disponível em www.cm-feira.pt/fogaceiras. Neste caso, não será realizado um sorteio, sendo selecionadas as três primeiras inscrições válidas.

No sorteio foram selecionadas três meninas por freguesia para que, explica a Câmara da Feira, na impossibilidade de comparência no dia da Festa das Fogaceiras se possa recrutar a primeira ou segunda suplente. Houve, no entanto, freguesias - Caldas de S. Jorge, Canedo, Gião, Mosteirô, Nogueira da Regedoura, Paços de Brandão, Romariz, Sanguedo, Vale e Vila Maior - onde esta opção não foi possível de concretizar por registarem apenas uma inscrição.

Devido ao contexto pandémico atual, a Autarquia explica que a cerimónia estará limitada a menina por freguesia. Também o programa da Festa das Fogaceiras será mais restrito, centrado na Missa e Bênção das Fogaças, podendo todos os munícipes e devotos assistir ao cumprimento do voto ao mártir S. Sebastião, em direto, a partir da página oficial do Município de Santa Maria da Feira no facebook. O horário, no entanto, ainda está por determinar.