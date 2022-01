Fogaceiras voltam às ruas da Feira em versão reduzida

Salomão Rodrigues Hoje às 12:08 Facebook

No próxima quinta-feira, as fogaceiras voltam a percorrer as ruas do centro histórico da Feira, na procissão e cortejo cívico, cerimónias integradas na Festa das Fogaceiras, o voto secular da gente feirense ao mártir S. Sebastião para a livrar da peste. Mas apenas 31 meninas marcarão presença.

Depois de, no ano passado, os festejos terem excluído o cortejo cívico e a procissão devido à pandemia, as meninas fogaceiras vestidas de branco integral, com faixas coloridas à cintura e de fogaça à cabeça, voltam a percorrer, pelas 10.30 horas de quinta-feira, entre os Paços do Concelho e a igreja.

Segue-se a missa solene com bênção das fogaças, às 11 horas, na matriz, presidida pelo bispo auxiliar emérito do Porto, D. António Taipa. À tarde, pelas 15.30 horas, inicia-se a procissão, com as fogaceiras a percorrerem algumas das ruas da zona histórica.

Contudo, não serão as cerca de 300 meninas como em festejos anteriores a marcarem presença. Os dois eventos emblemáticos contarão apenas com 31 fogaceiras, cada uma representando uma freguesia do concelho.

A organização justifica que os momentos mais emblemáticos "mantêm-se, mas com um número muito reduzido de participantes em cada um dos momentos, acautelando-se todas as recomendações da DGS e respeitando as medidas impostas pelo Governo".

Por isso, decidiu-se selecionar apenas uma menina fogaceira por freguesia, ao invés das quatro inicialmente previstas, "numa lógica de representatividade de todo o concelho. A seleção teve por base a ordem de inscrição de cada menina".

Também a lotação da igreja, onde vai decorrerá a missa solene com bênção das fogaças, tem, por determinação da diocese, lotação para 100 pessoas.

A população que queira participar na missa pode fazê-lo, respeitando a lotação limite (50 lugares para os participantes da eucaristia da comunidade em geral).

Como é já tradição, a próxima quinta-feira termina com um espetáculo de sátira e comédia com assinatura do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira, às 21.30 horas, no Cineteatro António Lamoso.

Pormenores

Testes à covid - Para garantir maior segurança, a Câmara disponibiliza, nas imediações da matriz, um espaço para que os devotos possam realizar teste à covid-19 antes da entrada na igreja. A Câmara assegura igualmente a testagem de todos os elementos que integram oficialmente a Festa das Fogaceiras 2022.

Festejos em direto - A missa solene de bênção das fogaças vai ser transmitida em direto na página oficial de Facebook do Município de Santa Maria da Feira, em www.facebook.com/municipio.smfeira, e no portal municipal, em www.cm-feira.pt/diretos, para que todos os devotos a S. Sebastião, em Portugal e no Mundo, possam assistir.