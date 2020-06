Foi buscar máscaras para ele e para os colegas e acabou despedido

Salomão Rodrigues Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Corticeira da Feira acusa trabalhador de furto. Operário contesta e enfrenta dificuldades. Caso está a ser tratado em tribunal.

Foi buscar máscaras para se proteger a ele e aos colegas e acabou despedido. A empresa - corticeira Socori, em Rio Meão, na Feira - não concordou com esta versão e acusou o operário de furto, avançando com o despedimento por justa causa. O trabalhador assegura que as máscaras foram para usar na empresa, numa altura em que se vivia o pico da pandemia e não estariam a ser fornecidas em número suficiente. Fonte da Socori disse, ao JN, que o caso está a ser tratado em tribunal.

José Maciel, funcionário da Socori há 17 anos, não consegue conter a indignação. Cumpridas quase duas décadas de trabalho na empresa, é confrontado com um despedimento "compulsivo". Acusado de furto de máscaras que diz ter ido buscar ao armazém para se proteger a ele e aos colegas.