Fórum Bizfeira vai debater futuro da economia após pandemia

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira realiza, a 25 de junho, a sua conferência anual - Fórum Bizfeira - no Centro de Congressos do Europarque. "Triunfar depois da pandemia" é o tema da iniciativa que vai contar com um painel alargado de oradores.

O Fórum Bizfeira, dirigido a empresários, associações empresariais, empreendedores, estudantes, entre outros interessados, acontece este ano em formato misto: presencial, para uma lotação máxima de 200 participantes, e com transmissão online em direto, via streaming.

"Os tempos que vivemos são duros e incertos para a sociedade em geral e para a economia em particular. O desafio que se impõe, hoje, é triunfar contornando os obstáculos criados por esta pandemia", justifica a organização.

Entre os oradores convidados encontram-se José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de Informação da SIC. O jornalista de economia e comentador, é o convidado do painel "Um olhar crítico sobre o País".

O ex-ministro de Pedro Passos Coelho e atual Diretor de Estudos do Departamento de Economia da OCDE, Álvaro Santos Pereira, vai estar no Fórum Bizfeira, centrando a sua intervenção em "Como pode Portugal reentrar na 1ª carruagem da União Europeia?". "O que pode o Estado fazer para "não atrapalhar as empresas" é o painel que conta com os empresários Alexandre Fonseca, CEO da Altice, Hélder Loureiro, CEO da Nexxpro e Tiago Marques, BDM da empresa Balanças Marques.

O papel dos apoios comunitários na recuperação e reconfiguração da economia nacional é um dos assuntos em destaque na apresentação da Deloitte, no painel "Com que apoios podem as empresas contar?".