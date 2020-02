Funcionários da Evereste recebem salário de janeiro e desconvocam greve

Salomão Rodrigues Hoje às 17:53 Facebook

Os trabalhadores da empresa de calçado Evereste, em São João da Madeira, receberam, terça-feira, a totalidade do salário do mês de janeiro. A greve marcada para quinta-feira foi desconvocada.

O salário do mês de janeiro foi pago com atraso, pela primeira vez, em 78 anos de existência da empresa.

Os trabalhadores receberam 30% no final da primeira quinzena de fevereiro e mais 30% no passado dia 21. Na terça-feira, a Evereste procedeu ao pagamento do restante salário em atraso.

A coordenadora do Sindicato do Calçado, Fernanda Moreira, confirmou que, por esse motivo, a greve convocada para quinta-feira já não se irá realizar. "Vai ser efetuado um pedido de prorrogação do pré-aviso de greve", afirmou a coordenadora. Ou seja, Fernanda Moreira explica que, se vierem a verificar-se novos atrasos no pagamento do salário, agora relativo ao mês de fevereiro, a greve pode vir a ser novamente convocada para a próxima semana.

"O Sindicato foi informado que a empresa pagou os salários de janeiro e que está a fazer um esforço para pagar o fevereiro. Por isso, os trabalhadores vão esperar", referiu.

Adianta, ainda, que a instabilidade financeira da empresa "está a afetar psicologicamente os trabalhares. Não é bom para a empresa nem para os trabalhadores toda esta incerteza relacionada com o futuro".

Fonte da empresa tinha já referido, ao JN, que se viviam momentos de "constrangimentos de liquidez" e que a Evereste passava por uma "situação difícil", não estando, contudo, "numa situação de bloqueio imediato".

"Os cenários estão todos em aberto [em relação ao futuro da empresa] mas estamos a trabalhar para que as coisas continuem", esclareceu fonte da empresa.

A Evereste, que emprega cerca de 60 trabalhadores, é uma das duas empresas que integraram o projeto de Turismo Industrial de São João da Madeira. A outra era a Helsar, que entrou em processo de insolvência.