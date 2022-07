Funeral de professora que morreu nos Picos da Europa marcado para sexta-feira

O funeral da professora Idalina Maria Reis de Sá, que morreu no passado sábado em consequência de uma queda na Rota de Cares, no Parque dos Picos da Europa, está marcado para amanhã.

As cerimónias fúnebres estão previstas para as 17 horas, na Igreja Matriz de Rio Meão, Santa Maria da Feira. Irá depois inumar em jazigo de família no cemitério local.

A realização do funeral da professora do Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar, sofreu alguns atrasos, o que chegou a causar alguma indignação junto de familiares e amigos. Os atrasos foram justificados com a autópsia que se realizou em Espanha e diversas "burocracias" inerentes ao acontecimento.

A morte da professora de educação física terá ocorrido quando se apoiou numa cerca que cedeu, caindo de uma altura de mais de 20 metros. O óbito acabaria por ser declarado no local.

Idalina deixa dois filhos e uma neta.