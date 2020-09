Funerária oferece boleia de volta a casa a quem for à Festa do Avante

Hoje às 17:12 Facebook

Uma funerária do concelho de Santa Maria da Feira, em Aveiro, decidiu oferecer boleia de volta a quem for à próxima edição da Festa do Avante, que começa esta sexta-feira, dia 4 de setembro, e termina no domingo, dia 6.

Com originalidade e algum humor à mistura a Funerária Sempre Fiel, de Santa Maria da Feira, Aveiro, criou um vídeo onde mostra de forma evidente que é contra a realização deste evento devido à situação de pandemia em que o país e o mundo se encontram. No vídeo pode ver-se um condutor de uma das carrinhas da empresa com folhetos da Festa do Avante.

O evento, que tem gerado polémica em todo o país com milhares a questionarem a possibilidade do cumprimento das normas sanitárias, arranca esta sexta-feira, dia 4 de setembro, e prolonga-se até domingo, dia 6. "No fim, oferecemos boleia para a tua terra", lê-se no final. A palavra "tua" é riscada da frase como que aludindo a um funeral.

