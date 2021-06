GNR resgatou duas crias de mochos-galegos

Salomão Rodrigues Hoje às 11:24 Facebook

Elementos do Núcleo Proteção Ambiental (NPA) da GNR da Feira resgataram dois mochos-galegos juvenis (Athene noctua), no concelho de Santa Maria da Feira.

Na sequência de uma denúncia a dar conhecimento que tinham sido encontradas duas pequenas aves, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, constatando que as crias das aves tinham caído do ninho que se encontrava num teto falso.

As aves foram recolhidas e transportadas para o Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, onde foram entregues para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.