Há visitas para conhecer as árvores "Guardiãs do Castelo" da Feira

Faias, sequoias, tuias, sobreiros, criptomérias, carvalhos, magnólias, cedros, castanheiros e tantas outras imponentes espécies que circundam o Castelo da Feira serão alvo de contemplação pormenorizada, em guiadas promovidas pela Câmara Municipal.

Designadas pela autarquia de "Guardiãs do Castelo", estas árvores serão o mote para visitas que percorrem a zona das Guimbras e Quinta do Castelo, onde se elevam estas espécies que fazem parte do património arbóreo e arbustivo situado na envolvente do ex-libris da Feira.



Os participantes são convidados "a conhecer, a sentir e a usufruir da riqueza e diversidade de espécies arbóreas e arbustivas que circundam o Castelo - umas autóctones, outras exóticas -, mas também a viajar pelos vários continentes de onde são originárias", explica a autarquia.

Palete de cores e cheiros



Realce, ainda, para a "paleta de cores e os cheiros primaveris ao longo de todo o percurso, que tem início no parque da cidade, junto à Casa do Moinho". "Uma oportunidade para redescobrir verdadeiros tesouros naturais, usufruindo de explicações de caráter científico e técnico, para além de curiosidades associadas a cada espécie".



O período de inscrições para esta atividade abre na terça-feira anterior a cada uma das quatro visitas, sendo anunciado previamente nas plataformas digitais do Município. As visitas de 1, 8 e 15 de maio realizam-se entre as 15 e as 17 horas. No dia 23, o percurso inicia pelas 10 horas.