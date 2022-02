Homem fratura as duas pernas em capotamento de trator na Feira

Um homem de 65 anos fraturou as duas pernas, na tarde deste sábado, na sequência do capotamento do trator que conduzia, num campo, na Feira.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira, o homem conduzia o trator no campo quando o veículo capotou. O acidente levou à fratura das duas pernas da vítima, que foi transportada para o Hospital da Feira.

O acidente ocorreu às 16.10 horas, na Rua dos Combatentes, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.