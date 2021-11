Homem morre atropelado em rampa de acesso a garagem na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 09:45 Facebook

Um homem de 54 anos morreu, este sábado de madrugada, em Santa Maria da Feira, vítima de atropelamento. Estava caído na rampa de acesso a uma garagem quando foi atropelado por um condutor que regressava a casa.

Cerca das 2 horas, os bombeiros da Feira foram chamados para o socorro a um homem que, alegadamente, se encontrava caído na via, na Rua Dr. Alcides Strecht Monteiro.

Quando se encontravam no local, a tentar localizar o paradeiro concreto do homem, são confrontados com a chegada de uma viatura que entrou na rampa de acesso às garagens de um edifício.

Foi nessa altura que ocorreu o atropelamento. O condutor de uma viatura, que vinha de uma unidade hospitalar onde tinha estado a trabalhar, não viu o homem caído na rampa íngreme e acabou por atropelar o mesmo.

Depois de assistida, a vítima ainda foi transportada com vida para o Hospital S. Sebastião, na Feira, mas acabaria por falecer.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.