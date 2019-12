Salomão Rodrigues Hoje às 19:29 Facebook

Um homem de 67 anos morreu esta terça-feira atropelado junto à berma de uma estrada, na freguesia de Gião, em Santa Maria da Feira. O condutor está em fuga.

Ainda não são conhecidas as circunstâncias em que ocorreu o incidente. De acordo com as autoridades, o condutor está em fuga.

No local está a GNR de Canedo, os bombeiros de Lourosa e a VMER da Feira.