Homem morre em acidente de trabalho em corticeira de Santa Maria da Feira

Um homem de 55 anos morreu, na tarde desta quarta-feira, vítima de um acidente de trabalho na Corticeira Sedacor, em São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira.

O trabalhador, ao serviço de uma empresa de construção civil, estaria a trabalhar na construção de um piso quando foi atropelado por uma retroescavadora que se deslocava em marcha atrás.

Foi assistido pelo INEM de Espinho e pela equipa da VMER da Feira, mas já nada foi possível fazer pela vítima devido aos ferimentos sofridos.

O óbito acabaria por ser declarado no local e o corpo transportado pelos Bombeiros de Lourosa para o Gabinete do Instituto de Medicina Legal, no Hospital da Feira.

A vítima era natural da freguesia de Canelas, Vila Nova de Gaia.

Em abril do ano passado, um homem de 44 anos morreu também nesta empresa quando procedia à colocação de painéis solares e caiu de uma altura de 10 metros.

Era trabalhador de uma empresa subcontratada que ali prestava serviço.