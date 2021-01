Homem morre em acidente de trabalho na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira, em consequência de um acidente de trabalho numa empresa de pré-esforçados, situada em São João de Ver, Santa Maria da Feira.

As autoridades estão ainda a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. A vítima foi atingida por um molde em aço destinado a fazer tijolos, com o peso de várias toneladas.

A vítima tem 50 anos, estava a trabalhar sozinho e ninguém assistiu ao acidente. Os colegas foram dar com o homem mais tarde, debaixo do molde.

Bombeiros da Feira e uma equipa da VMER deslocaram-se à empresa, mas já nada puderam fazer pelo trabalhador. O núcleo de investigação criminal da GNR da Feira também está no local, assim como uma equipa de psicólogos do INEM.