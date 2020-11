Hospital da Feira com 48 novos internamentos de doentes covid nos últimos três dias

Salomão Rodrigues Hoje às 20:54 Facebook

O Hospital S. Sebastião, na Feira, registou, em apenas três dias, 48 novos casos de internamento de doentes com covid-19, de um total de 88 que se encontram nesta unidade hospitalar.

Perante o número crescente de internamentos relacionados com a Covid-19, o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), do qual fazem parte os hospitais da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, mobilizou três alas de internamento exclusivas para este tipo de doentes e, se necessário, com capacidade de crescimento.

Foi, ainda, criada uma unidade com 12 camas de cuidados intensivos exclusiva para doentes covid, também com possibilidade de crescimento se tal vier a ser necessário.

Para além deste reforço, está em curso a obra de construção de uma nova unidade de cuidados intermédios, com nove camas, que ficará concluída no final do presente mês.

Perante a ocupação intensa de camas por parte de doentes a precisar de cuidados médicos, fonte do CHEDV confirmou, ao JN, que foi já contratualizado o internamento para 30 doentes não covid numa unidade hospitalar privada. Até ao momento foram transferidos dez doentes para este internamento no exterior.

Foram, ainda, adiadas algumas cirurgias não urgentes, mas em número inferior a 10% do total programado.

Para o CHEDV continua a ser considerado prioridade as cirurgias urgentes e oncológicas, onde não se verifica qualquer adiamento ou constrangimento.

O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga é responsável pelo atendimento de uma população estimada de 350 mil habitantes.