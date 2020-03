Hospital da Feira com equipamentos de proteção em falta

Salomão Rodrigues Hoje às 21:38 Facebook

O Hospital de São Sebastião, na Feira, tem carência de equipamentos de proteção individual para fazer face à pandemia de Covid-19.

A informação foi confirmada ao JN por fonte hospitalar na sequência de relatos divulgados nas redes sociais que davam conta da falta de equipamentos, como máscaras, batas e luvas.

De acordo com os dados mais recentes, relativos a sexta-feira, estão internados no Hospital de S. Sebastião sete casos confirmados de infeção por Covid-19. Mas o número deve aumentar, uma vez que a unidade começará também a receber pacientes de Ovar. Segundo apurou o JN, os setores do hospital estão a ser reorganizados de forma a aumentar a capacidade de internamento.