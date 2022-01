Uma idosa sofreu ferimentos num incêndio ocorrido numa habitação, esta segunda-feira à noite em Louredo, Santa Maria da Feira.

As chamas atingiram a zona do telhado da habitação na Rua do Codessal. A idosa, que se encontrava no interior da habitação, sofreu ferimentos ligeiros. Foi assistida no local e transportada para o hospital.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros de Arrifana, com um total de 20 operacionais e seis viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.