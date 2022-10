Idoso conduziu cinco quilómetros em contramão na A1 após acidente

Um idoso circulou cerca de cinco quilómetros em contramão, ao final da tarde desta quarta-feira, em plena autoestrada (A1), na zona de Santa Maria de Lamas/Grijó.

Ao que apurou o JN, o homem circulava no sentido Norte/Sul quando colidiu com uma outra viatura, ao quilómetro 282, na zona de Santa Maria de Lamas.

Após o acidente, optou por não parar, continuando a circular, mas agora em contramão. Suspeita-se que, após o embate, o carro possa ter ficado virado no sentido oposto.

Um condutor que circulava na faixa contrária apercebeu-se que o homem circulava em contramão e deslocou-se rapidamente até à portagem de Grijó onde, após saída do seu carro, se colocou "em frente" à viatura que circulava em contramão, numa tentativa de impedir que o idoso continuasse a conduzir.

PUB

Visivelmente desorientado e referindo que não se tinha apercebido do sucedido, o idoso foi assistido no local pelos bombeiros dos Carvalhos e VMER, sendo posteriormente levado para o Hospital de Gaia.

Para além dos bombeiros estiveram no local a GNR do Porto e elementos da concessionária.