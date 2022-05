Imaginarius regressa às ruas da Feira com cinco estreias

O Imaginarius, festival internacional de teatro de rua regressa na quinta-feira à cidade de Santa Maria da Feira com os primeiros espetáculos de um extenso programa que conta com 178 artistas de 16 países, entre 26 e 29 de maio.

No primeiro apresentam-se as "Criações Imaginarius", produções de artistas locais, estando agendadas cinco criações em estreia absoluta.

"Venham enfim as altas alegrias", uma performance multidisciplinar/instalação de Fábio Araújo, estará patente na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, dias 26, 27 e 28 de maio às 22.30 horas.

As obras do Nobel da Literatura, José Saramago, "servem de estímulo para instigar o processo criativo, inspirando uma série de ações performativas que se distanciam do seu ponto de origem. Um espaço onde a fantasia dá lugar ao imaginário".

Ainda nos dias 26,27 e 28 de maio, é apresentado "Soy Madera", um solo repleto de humor, objetos e técnicas de dança contemporânea, da companhia ELELEI [IT/ES], circo contemporâneo, pelas 21 horas, no Museu Convento dos Loios [exterior].

Neste local decorre também o "Rumo ao Futuro", "Companhia Persona", dias 26, 27 e 28 de maio, pelas 22 horas.

"2037", de Sérgio Correia, outra estreia absoluta que irá decorrer no Rossio. Dia 26 de maio pelas 21.30 horas e 27 e 28 de maio, pelas 22 horas.

PUB

A programação principal conta com o regresso das apresentações de grande e médio formato, como o espetáculo "Veles e Vents", dos Xarxa Teatre [ES], teatro/pirotecnia, agendado para os dias 27 e 28, pelas 23.30 horas, na Casa do Moinho, promete ser uma referência no grande formato.

Será, ainda, apresentada uma produção única e exclusiva de "magie nouvelle", a Soirée Magique, da Cie 14.20 horas [FR] que, sob a direção artística de Raphaël Navarro, que trará até Portugal artistas emergentes da nova tendência do mundo da magia.

Na criação nacional, destaque para a apresentação, em estreia nacional, dos projetos Eu Fêmea, do Teatro do Mar [PT], No Elbows on Table, do INAC [PT] e KINSKY - Roi des Rats, de Rui Paixão/Holy Clown [PT].

O Imaginarius comporta também o Pré-festival, o Imaginarius Infantil, Mais Imaginarius, Mediação e Mundo Imaginarius.

Na quinta-feira, 26 de maio, o Imaginarius abre às 21 horas e encerra às 23 horas. Na sexta-feira e no sábado, 27 e 28 de maio, os espetáculos decorrem entre as 14 horas e as 2 horas da madrugada. No domingo, 29 de maio, último dia do festival, a programação inicia às 10 horas e encerra às 13 horas.

O programa completo encontra-se disponível em ​​​​​​​www.imaginarius.pt.