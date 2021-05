Incêndio consome dois carros junto ao Pingo Doce da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:44 Facebook

Dois carros estacionados no parque de estacionamento do Pingo Doce de Santa Maria da Feira sofreram prejuízos avultados em consequência de um incêndio.

As chamas começaram numa viatura estacionada e rapidamente alastraram a uma segunda que se encontrava próxima.

Quando um dos seguranças do estabelecimento comercial tentou apagar as chamas com recurso a um extintor, já as mesmas estavam incontroláveis para aquele tipo de combate.

Com a chegada dos bombeiros da Feira ao local, o incêndio nas viaturas foi extinto de imediato.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.