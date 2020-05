Vela acesa a Santa causa incêndio e mata gato na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 21:54, atualizado às 22:34 Facebook

Um incêndio deflagrou, ao início da noite desta quinta-feira, num apartamento na freguesia de Corga de Lobão, em Santa Maria da Feira. Duas pessoas foram assistidas e um gato morreu.

O fogo, que começou cerca das 21 horas num quarto do terceiro e último andar de um prédio na Rua Principal, terá tido origem numa vela que estava a iluminar uma pagela.

Na residência, que ficou totalmente destruída e sem condições de habitabilidade, estavam quatro pessoas, incluindo uma mulher de 51 anos que teve de ser assistida por inalação de fumos. Um homem de 63, morador na casa ao lado, onde estava ainda uma mulher acamada, também precisou de assistência.

As chamas, já dominadas pelos Bombeiros da Arrifana, obrigaram à evacuação do edifício e ainda provocaram a morte a um gato.

Além da corporação da Arrifana, que esteve no local com cinco carros e 18 operacionais, a GNR de Canedo também esteve no local.