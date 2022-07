Incêndio em Canedo preocupa população 

Um incêndio que está ativo há várias horas nas freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, em Santa Maria da Feira, está a preocupar a população devido ao aproximar das chamas.

O fogo, cujo alerta ocorreu as 16 horas, tomou grandes dimensões, estando no terreno várias corporações de bombeiros, num total de 108 operacionais com 31 viaturas.

Apesar do cenário que se vive no terreno, o JN apurou que até ao final da tarde não havia habitações em perigo iminente.

As autoridades, como a Proteção Civil e GNR, estão no local.