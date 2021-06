Incêndio em carpintaria deixa funcionário ferido com gravidade

Salomão Rodrigues Hoje às 10:38, atualizado às 11:04 Facebook

Um incêndio numa carpintaria em S. Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira, deixou o patrão ferido com queimaduras de 1.º e 2.º grau, esta quinta-feira de manhã.

O incidente deixou ferido o patrão da empresa, de 63 anos, que ficou com queimaduras de 1.º e 2.º grau ao longo do corpo. Foi levado para o Hospital de Gaia pelo VMER do São João.

As chamas foram já dominadas pelos Bombeiros de Lourosa, mas os trabalhos de rescaldo vão continuar durante largas horas, devido ao material inflamável no local.