Incêndio florestal que fez uma ferida está em fase de rescaldo

O incêndio florestal que deflagrou em Rio Meão, Santa Maria da Feira, e que mobilizou mais de duas dezenas de operacionais está em fase de rescaldo. Uma mulher ficou ferida.

Várias corporações de bombeiros de Aveiro foram mobilizadas para o combate a este incêndio que lavrou com intensidade na zona de Casais de Baixo, colocando algumas habitações em risco. De acordo com o comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, as operações estão, agora, em fase de rescaldo. Há um meio aéreo também no local.

Uma mulher, com 45 anos, ficou ferida com queimaduras de 1.º e 2.º grau na face e no pescoço.

Há um novo foco de incêndio na zona junto à zona industrial do Lusopark.