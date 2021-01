Incêndio no Hospital da Feira obrigou a retirar doentes da Pediatria

Salomão Rodrigues Hoje às 09:42, atualizado às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio, esta terça-feira de manhã, num quadro elétrico do Hospital S. Sebastião, na Feira, obrigou à retirada de todos os utentes de um dos pisos e parcialmente de um outro. O fogo já foi extinto.

O incêndio terá tido origem num quadro elétrico da casa das máquinas situada no quarto piso, onde funciona a Pediatria.

Por precaução, todos os que se encontravam neste piso, incluindo várias crianças, foram retirados do local, assim como parte do quinto piso onde funciona a Cirurgia. Fonte hospitalar indicou ao JN que a evacuação foi feita por profissionais do hospital. Não há feridos a registar.

O incêndio "ficou a dever-se a um sobreaquecimento na casa das máquinas", explicou ao JN o comandante Jorge Coelho, dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira.

"Logo que conseguimos entrar, procedemos à extinção" das chamas, acrescentou. "A evacuação foi preventiva, não havendo risco nem evasão dos espaços com fumo. Foi preventivo", ressalvou.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 8.45 horas, tendo sido mobilizados para o local oito operacionais e três viaturas.

A zona foi ventilada e os serviços já regressaram à normalidade, acrescentou a fonte hospitalar ao JN, remetendo para mais tarde mais informações sobre o sucedido. Contudo, há ainda um cheiro a queimado que é sentido nestes dois pisos e que deverá ser minimizado ao longo das próximas horas.

PUB

Pelas 10 horas, os bombeiros terminaram as operações no local e várias pessoas que aguardavam no exterior receberam indicação de que já podiam entrar no edifício hospitalar.