Indaqua oferece 44 camas articuladas a instituições da Feira

A Santa Casa da Misericórdia da Feira recebeu, na manhã desta quarta-feira, 10 camas articuladas para fazer face às necessidades. Foram oferecidas pela concessionária da água e saneamento, a Indaqua, que vai distribuir 44 camas pelas instituições do concelho.

"Esta oferta foi ótima, porque nos possibilita o isolamento de doentes que possam vir de consultas do hospital ou de outros locais e com risco de terem contraído o vírus", explicou, ao JN, o provedor da Misericórdia, José Miguel Ferraz. O responsável pela instituição adiantou que "as camas são muito boas e devem ser em número suficiente" para as necessidades.

O presidente da Câmara também se mostrou agradado com a oferta. "A reorganização dos espaços das instituições por causa da epidemia fez com que se sentisse necessidade deste tipo de equipamentos. Estas camas articuladas são ótimas e respondem às necessidades totais das instituições do concelho", confirmou Emídio Sousa.

O diretor geral da Indaqua Feira, Ricardo Grazina, explicou que a concessionária se colocou "ao dispor do município para ajudar a suprimir as necessidades de saúde pública que existiam".

"A Indaqua decidiu participar doando a totalidade das camas necessárias [44] às instituições, ajudando dentro do possível e das nossas valências", referiu o responsável.